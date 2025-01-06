Adıyaman\'da Beton Mikseri Devrildi

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği beton mikseri devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Karakuş mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken mikserde maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrası mikser vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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