Adıyaman\'da ağır hasarlı binanın temel sökümü sırasında şahıs yaralandı

Üsküdar'da Alkollü Sürücüden Motosiklet Kazası: Sanık Hakim Karşısında

Üsküdar'da alkollü bir sürücü, çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olmasıyla ilgili olarak hakim karşısına çıktı. Sanık, kusurunun olmadığını savunarak şeridinde kurallara uygun şekilde seyir halinde olduğunu iddia etti. Duruşmada müşteki avukatı, sanığın muhtemel kastla hareket ettiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer delillerin toplanmasının ardından değerlendirme yapılmasına karar verdi.