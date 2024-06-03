Adıyaman\'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adıyaman'da, bir iş yerine ait bacada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir iş yerine ait bacada yangın meydana geldi. Çıkan yangın, kısa sürede büyürken durumu fark eden esnaflar itfaiye ekiplerine bilgi vererek alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucu alevler söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinin baca bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN