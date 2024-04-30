Adıyaman'da bir kişi eşini boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Adıyaman'da bir kişi eşini boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman\'da bir kişi eşini boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'ın Göçeri köyünde tatil yapan bir çiftin korkunç olayı. A.Y., gece saatlerinde eşini öldürdü ve kaçtı. Jandarma tarafından yakalanan A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 19:27
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Adıyaman'da bir kişi, tatil için geldikleri Göçeri köyünde eşini boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. ile Esra Yıldız (25) isimli çift, Kahta ilçesinin Akıncılar beldesine bağlı Göçeri köyünde bulunan termal evlere tatil için geldi. A.Y., gece saatlerinde 2 çocuklu eşi olan Esra Yıldız'ın boğazını kesti ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren A.Y., olay yerinden hızla kaçarken durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Esra Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Esra Yıldız'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüldü. Eşini öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan A.Y. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Göçeri köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da bir kişi eşini boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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