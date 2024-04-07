Adıyaman\'da Bir Motosiklet Hırsızlığı Olayı

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Adıyaman'da, bir evin bahçesinde bulunan park halindeki motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1984 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Mustafa Katuk'a ait evin bahçesinde park halinde bulunan 02 ABJ 724 plakalı motosiklet kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlığı fark eden motosiklet sahibi Katuk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahsın yakalanması ve motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN