Adıyaman\'da boş arazide erkek cesedi bulundu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş bir arazi içerisinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesindeki boş bir arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki Mustafa Saray'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Saray'ın cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Mustafa Saray'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN