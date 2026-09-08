Adıyaman'da buzdolabının altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da buzdolabının altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da buzdolabının altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman Karapınar Mahallesi'nde Mehmet Ünsal, merdivenden indirdiği buzdolabının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ünsal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Adıyaman'da buzdolabını merdivenden indirdiği sırada dengesini kaybeden kişi, dolabın altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karapınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde Merinos İlköğretim Okulu civarındaki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ünsal, satın aldığı buzdolabını merdivenden aşağı indirdiği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada buzdolabı Ünsal'ın üzerine devrildi. Buzdolabının altında kalarak yaralanan Ünsal için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünsal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adıyaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da buzdolabının altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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