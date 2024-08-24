Adıyaman\'da Çalınan 450 Bin TL Değerindeki Altın Bulundu

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Adıyaman'da bir evden çalındığı tespit edilen 450 bin TL değerindeki altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos 2024 tarihinde H.U. isimli bir vatandaşın evinden yaklaşık 450 bin TL değerinde altınlarının çalınması ihbarının alınması üzerine çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çalınan altınlar araziye gizlenmiş şekilde bulunarak sahibine teslim edilirken olayı gerçekleştiren şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN