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Adıyaman'da camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube ekipleri, Mahmut Gürbüz Camii'nde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Adıyaman\'da camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs yakalandı
29.12.2023 - 10:59,
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Adıyaman'da, camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mahmut Gürbüz Camii'nde ayakkabı ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalar yapan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan H.C. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili tahkikat sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs yakalandı - Son Dakika


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