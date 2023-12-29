Adıyaman\'da camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, camiye terlikle gelip ayakkabı çalan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mahmut Gürbüz Camii'nde ayakkabı ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalar yapan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan H.C. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili tahkikat sürüyor. - ADIYAMAN