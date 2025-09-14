Adıyaman\'da Ceset Kokusu İhbarı

Adıyaman'da merkez ilçede yer alan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2. katındaki daireden gelen kötü kokular vatandaşların dikkatini çekti.

'KOKU' İHBARI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Durumdan şüphelenen vatandaşlar 'ceset kokusu' ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda dairenin kapısı açılarak içeriye girdi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İçeride yapılan incelemelerde uzun süredir açıkta bırakılan etin bozularak kötü koku yaydığı ortaya çıktı. Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.