Adıyaman'da çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü

Adıyaman merkezindeki bir bahçede çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

21.06.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da çıkan örtü yangını korkuttu. Yangında bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan ikametlerin bahçesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Örtü yangını kısa sürede ormanlık alan yakınlarına sıçradı. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Korkutan yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi herkese rahat bir nefes aldırırken, yangında çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Yangın evlerin bittiği yerde örtü olan alanda başladı, ormanlık alandan kuzeye doğru devam etti. Şu anda

müdahale ediyoruz. Kuzey tarafına da müdahalemiz devam ediyor. Tam tepe kısmı çıplak alan ama örtü çok fazla, kuru ot fazla. Oradan kuzeye doğru devam

ediyor. Şu anda yaklaşık 20 dönüm kadar bir alan yandı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement