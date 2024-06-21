Adıyaman'da çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü

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Adıyaman'da çıkan örtü yangını korkuttu. Yangında bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan ikametlerin bahçesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Örtü yangını kısa sürede ormanlık alan yakınlarına sıçradı. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Korkutan yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi herkese rahat bir nefes aldırırken, yangında çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Yangın evlerin bittiği yerde örtü olan alanda başladı, ormanlık alandan kuzeye doğru devam etti. Şu anda

müdahale ediyoruz. Kuzey tarafına da müdahalemiz devam ediyor. Tam tepe kısmı çıplak alan ama örtü çok fazla, kuru ot fazla. Oradan kuzeye doğru devam

ediyor. Şu anda yaklaşık 20 dönüm kadar bir alan yandı" diye konuştu. - ADIYAMAN