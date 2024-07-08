Adıyaman\'da çıkan yangın alevlerle gecenin karanlığını aydınlattı

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Adıyaman'da çıkan yangınında alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat Yol ayrımı yakınlarında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangından yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN