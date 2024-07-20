Adıyaman\'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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