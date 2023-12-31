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Adıyaman'da Deprem Bölgesinde Yılbaşı Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Bölgesinde Yılbaşı Tedbirleri Alındı

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri alındı. 18 farklı noktada 20 ekip halinde toplam 150 polis memuru görevlendirilerek gasp, kavga, kaza, kapkaç, yankesicilik, sahte para gibi olaylara karşı önlemler alındı. Ayrıca şüpheli kişilerin üst araması ve kimlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

Adıyaman\'da Deprem Bölgesinde Yılbaşı Tedbirleri Alındı
31.12.2023 - 15:37,
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Deprem bölgesi Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yılbaşı tedbirleri alındı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve yine binlerce bina yıkılmıştı. Deprem bölgesi Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri arasında 18 farklı noktada 20 ekip halinde toplam 150 polis memurunun görevlendirilmesi ile tedbirler alındı. Gasp, kavga, kaza, kapkaç, yankesicilik, sahte para gibi olaylara karşı tedbirler alan polis ekipleri aynı zamanda şüpheli gördükleri kişilerin de üst aramasını ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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