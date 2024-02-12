Adıyaman'da Deprem Sonrası Hasarlı Bina Yangınla Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Deprem Sonrası Hasarlı Bina Yangınla Korkuttu

Adıyaman\'da Deprem Sonrası Hasarlı Bina Yangınla Korkuttu

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden sonra kullanılmayan eski diş fakültesi binasında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Söküm çalışmaları sırasında binanın yalıtımında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 15:50  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2023 tarihi depremlerinde ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında söküm çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Binanın dış cephesinde yer alan demirleri spiralle kesmeye çalıştı. Bu esnada binanın yalıtımında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adıyaman, İtfaiye, Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Deprem Sonrası Hasarlı Bina Yangınla Korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 17:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Deprem Sonrası Hasarlı Bina Yangınla Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement