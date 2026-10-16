Adıyaman\'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde Hacı Mehmet Sever idaresindeki 02 ABJ 832 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sever yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.