Adıyaman'da Dilencilere Yönelik Operasyon: 3 Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da dilencilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde yakalanan toplam 3 kişi yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar burada kendilerine uygulanan idari para cezası sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN