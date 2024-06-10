Adıyaman'da dilencilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde yakalanan toplam 3 kişi yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar burada kendilerine uygulanan idari para cezası sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Dilencilere Yönelik Operasyon: 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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