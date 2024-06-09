Adıyaman'da Düğün Töreninde Havai Fişek Anız Yangınına Neden Oldu

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Adıyaman'da bir düğün töreninde atılan havai fişek anız yangınına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde yapılan bir düğün töreni sonrası havai fişek patlatıldı. Havai fişek kıvılcımlarının bölgede bulunan arazilere düşmesi sonucu anız yangını meydana geldi. Havai fişeklerden kaynaklı meydana gelen anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok börtü böcek telef oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN