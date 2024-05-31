Adıyaman'da durdurulan şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da durdurulan şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

Adıyaman\'da durdurulan şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri N.B. isimli şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan üst aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet mermi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 15:05
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Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri N.B., isimli şahsı durdurarak arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Sakarya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da durdurulan şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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