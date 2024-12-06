Adıyaman\'da Duygu Sömürüsü Yapan Dilencilere Ceza Kesildi

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Adıyaman'da, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere göz açtırılmıyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde dilencilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde trafik ışıklarında durarak vatandaşlardan para dilenen şahısları tek tek yakaladı. Duygu sömürüsü yaparak dilenirken yakalanan toplam 5 kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi. Burada her bir şahsa 977 TL para cezası kesildi. Toplam 4 bin 885 TL para cezasının kesilmesi sonrasında dilenciler serbest bırakılırken şahısların üzerinde ele geçirilen bir miktar paraya da el konuldu. - ADIYAMAN