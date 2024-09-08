Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı

Adıyaman\'da Elektrik Trafosu Patladı

Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosu patlayarak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

08.09.2024 11:59
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Adıyaman'da elektrik trafosunun patlamasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 2194. Sokakta bulunan bir elektrik trafosu trafonun yerine konulan elektrik trafosu henüz bilinmeyen sebepten dolayı patlayarak alev aldı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Acil Durum, Yeşilyurt, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika

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