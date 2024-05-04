Adıyaman\'da Evde Tabanca, Av Tüfeği ve Fişek Ele Geçirildi

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Adıyaman'da bir ev eklentilerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda K.K. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet çeşitli ebatlarda şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN