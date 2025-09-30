Adıyaman\'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı, araç içi kameraya yansıdı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Adıyaman Kahta karayolunda Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan eşi Esmanur Gültekin (24) ve çocukları Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1) olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Selahattin S. hafif şekilde yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafa kafaya çarpışan otobüs ve otomobilin şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.