Adıyaman'da terör örgütü FETÖ/ PYD'ye yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bir döner zinciri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 5 şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahısların adreslerine operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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