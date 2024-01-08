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Adıyaman'da freni boşalan vinç şarampole devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da freni boşalan vinç şarampole devrildi, operatör yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hidroelektrik şirketinin inşaat sahasında çalışan bir vinç, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada vinç operatörü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da freni boşalan vinç şarampole devrildi, operatör yaralandı
08.01.2024 - 14:39,
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde freni boşalan vinç şarampole devrilirken, operatör yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cankara köyü mevkiinde faaliyet gösteren hidroelektrik şirketinin inşaat sahasında çalışan vincin freni boşalınca hareket etti.

İrfan T. yönetimindeki vinç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri vinç altında kalan İrfan T.'yi kurtardı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da freni boşalan vinç şarampole devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da freni boşalan vinç şarampole devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika
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