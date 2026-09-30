Adıyaman\'da gasp girişiminde bıçaklanan 24 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, yürüdüğü sokakta bir grup şahıs tarafından gasp edilmek istenilen genç, direnince bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa K. (24), isimli kişi akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada bir grup şahsın saldırısına uğradı. Gasp edilmek istenilen Mustafa K., kimliği belirsiz şahıslara direnmesiyle şahıslar tarafından bıçaklandı. Vücudundan bıçak darbesi sonucu yaralanan Mustafa K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve daha sonra kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.