Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahsı yakaladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda, önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahısların Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildiği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

09.05.2024 13:06
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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