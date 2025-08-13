Adıyaman\'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Börgenek Köyü yakınlarında F.D. idaresindeki hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü F.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon ise olay yerine çağrılan vinç ve iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN