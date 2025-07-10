Adıyaman\'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Düştü: 1 Ölü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun uçuruma düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sincik- Kahta Karayolu Çavçük köyü mevkiinde Osman Göğüs idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak metrelerce yüksekliğindeki uçuruma düştü. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uçurumdan aşağıya inerek sürücünün yardımına koştu. Kaza yerine varan ekipler ile çevredeki vatandaşlar sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Osman Göğüs'ün cenazesinde incelemeler yapıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Osman Göğüs'ün cenazesi hem ekiplerin hem de vatandaşların yardımıyla güçlükle uçurumdan çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN