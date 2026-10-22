Adıyaman\'da hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BNV 785 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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