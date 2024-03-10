Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman\'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan A.D. ve R.C. isimli şahısları yakaladı. A.D. 6 yıl 3 ay, R.C. ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.03.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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Adıyaman'da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve 'Kasten Yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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