Adıyaman'da hasarlı binadan çatırtı sesleri gelince AFAD ve polis harekete geçti - Son Dakika
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Adıyaman'da hasarlı binadan çatırtı sesleri gelince AFAD ve polis harekete geçti

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Adıyaman Atatürk Caddesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan binadan çatırtı sesleri gelince AFAD ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın kaldırımının gün boyu binlerce kişi tarafından kullanılması endişeyi artırdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve boşaltılan binadan gelen çatırtı sesleri vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman merkez Atatürk Caddesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan binadan çatırtı sesleri gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Binanın bulunduğu kaldırımın gün boyunca binlerce vatandaş tarafından kullanılması tehlikeye ilişkin endişeleri artırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da hasarlı binadan çatırtı sesleri gelince AFAD ve polis harekete geçti - Son Dakika
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