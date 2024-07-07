Adıyaman\'da Hırsızlık İhbarı

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Adıyaman'da, yapılan hırsızlık ihbarı polis ekiplerinin harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi 166 Sokak içerisinde bulunan bir eve hırsızlık amaçlı şahısların girdiği ihbarını alan polis ekipleri hareket geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikametin bahçe kısmında ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar neticesinde her hangi bir şüpheli şahsa rastlanılmadı. Bir süre bekleme ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN