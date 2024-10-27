Adıyaman\'da Hırsızlık Operasyonu

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Adıyaman'da orta hasarlı bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2625 Sokak içerisinde bulunan orta hasarlı bir binada hırsızlık yaptığı iddia edilen E.L., H.D., F.Ö., Z.Y., isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Çaldıkları malzemelerle yakalanan 4 şahıs, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN