Adıyaman'da iddiaya göre motosiklet devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da iddiaya göre motosiklet devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da iddiaya göre motosiklet devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi'nde iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mustafa A.'nın kullandığı 02 AFE 627 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Mustafa A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiMimar SinanMotosiklet3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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