Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi yakınlarında iki grup arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden şahıslara müdahale ederek kavgaya karıştığı iddia edilen iki şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki şahıslar ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü.
Ölen yada yaralanın olmadığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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