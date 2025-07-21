Adıyaman'da paralarını alamadıklarını iddia eden iki işçi, emniyet müdürlüğünün yanında binanın tepesine çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binası yan tarafında bulunan bir binanın tepesine çıkan 2 şahıs, paralarını alamadıkları gerekçesiyle intihar teşebbüsünde bulundu. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından şahıslarla görüşüldü. Polis ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik ikna etme çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da İki İşçi İntihar Teşebbüsünde Bulundu - Son Dakika
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