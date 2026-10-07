Adıyaman\'da iki motosiklet çarpıştı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Emirhan O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Henna M. idaresindeki 02 MA 2327 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri ile yolcu konumundaki çocuklar A.O. ile Y.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.