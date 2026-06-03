Adıyaman'da İnşaat Malzemesi Düşmesi: Bir Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da İnşaat Malzemesi Düşmesi: Bir Yaralı

Adıyaman\'da İnşaat Malzemesi Düşmesi: Bir Yaralı
03.06.2026 14:33
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Adıyaman'da inşaattan düşen malzeme, yolda yürüyen bir kişiye isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Adıyaman'da bir inşaattan düşen malzemenin yolda yürüyen vatandaşa isabet etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdulmusa Caddesinde yolda yürüyen Habip Ü., çevrede yapımı devam eden bir inşaattan düştüğü iddia edilen malzemelerin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da İnşaat Malzemesi Düşmesi: Bir Yaralı - Son Dakika

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