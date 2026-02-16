Adıyaman\'da İnşaattan Atlayan 28 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, bir inşaatın 2'nci katından atlayan kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi'nde bir inşaattın 2'nci katına çıkan V. S. (28), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atladı. Atlayarak ağır yaralanan V. S.'yi fark eden vatandaşlar, araçlarına bindirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede tedavi altına alınan V. S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
