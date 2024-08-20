Adıyaman\'da İtfaiye Ekipleri 3 Yangını Söndürdü

3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 gün içerisinde 3 farklı noktada çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 gün içinde 3 ayrı noktada çıkan Orman yangınlarına 14 kişilik ekip ve 4 araç ile müdahale ederek yangınları söndürdü. İtfaiye ekipleri ilk olarak Haydarlı Köyü kırsalında çıkan kuru ot yangınına müdahale etti. Bu yangında yaklaşık 50 dönümlük bir alan yandı. Akçabel köyü ve Karataş kırsalında ormanlık alanda çıkan yangınlara da yine aynı ekipler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yangınlar büyümeden söndürüldü. - ADIYAMAN