 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 169 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 169 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında işlem gerçekleştirdi. Ayrıca terör örgütü propagandası yapan şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri 169 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi
30.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içerisinde 169 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 6 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken uyuşturucu olaylarıyla ilgili 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan 11 şahıs hakkında da yasal işlem yaparken 136 sosyal medya hesabının kapatılması için ise BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri aynı zamanda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 7 şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

Jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde gerçekleştirdiği devriye ve uygulamalarda yaptıkları çalışmalar çerçevesinde ise 151 şahıs hakkında yasal işlem uyguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, Terör, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 169 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika


16:15
Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01
53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı

Son Dakika
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:38:10. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 169 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement