Adıyaman\'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Adıyaman'da kablo hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Boğazözü Köyü Kürk mezrasında, elektrik dağıtım şirketine ait 1 adet elektrik trafosu ve bu trafoya ait 30 metre uzunluğunda kablo çalan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzemeler ise bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 2 şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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