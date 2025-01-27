Adıyaman'da Kablo Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Adıyaman\'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Adıyaman'da elektrik trafo ve kablo çalan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

27.01.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kablo hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Boğazözü Köyü Kürk mezrasında, elektrik dağıtım şirketine ait 1 adet elektrik trafosu ve bu trafoya ait 30 metre uzunluğunda kablo çalan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzemeler ise bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 2 şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kablo Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
20:47 Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi
20:39 Oğuz Aydın’ın attığı gol ağızları açık bıraktı Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı
20:35 Görev başarıyla tamamlandı Türk donanması Hint Okyanusu’nda Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda
20:07 Kırmızı kart mı, değil mi Herkes bu pozisyonu tartışıyor Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 15:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kablo Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.