Adıyaman'da Kaçan Şahsa 250 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Adıyaman'da Kaçan Şahsa 250 Bin TL Ceza

Adıyaman\'da Kaçan Şahsa 250 Bin TL Ceza
11.06.2026 18:05
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Polis dur ikazına uymayan adayı yakaladı, 250 bin TL ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa 250 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi yakınlarında trafik polis ekipleri motosikletli bir şahsı durdurmak istedi. Dur ikazlarına uymayan şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucunda sürücü Filistin Caddesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis ekiplerine mukavemette bulundu. Olay yerine destek polis ekipleri de geldi. Ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.E.T. isimli şahsa polis ekiplerince 250 bin TL ceza kesildi. Şahsın motosikleti ise çekiciyle otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kaçan Şahsa 250 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Oktn Ayşe Oktn:
    insan kaçan şahsı yakaladıktan sonra ceza kesilmesi gayet normal bir işlem ve polisler de görevlerini yerine getirmişler tabi ama bazen haberlerde abartı yapılıyor diye düşünüyorum kovalamaca var gözaltı var mukavemet var hepsi birden yazılıyo oysa böyle durumlar sık yaşanıyor ve her zaman bu kadar dramatik değildir bence olay basit bir trafik ihlali olarak da değerlendirilmiş olabilir 0 0 Yanıtla
  • İlker Hazarbey İlker Hazarbey:
    abi ne diyim bu işler artık hep aynı kalıba geliyo ya dur ikazına uymayan yakalanıyo ceza kesileri bitti mi sıra başkasına geçiyo ben bunlara artık çok şaşırmıyorum 0 0 Yanıtla
  • Pınar Adı Pınar Adı:
    vay be işte bu da var ya dur ikazına uymayıp kaçmak ne biçim akıl yahu politikacılar hep başka şeylerle uğraşıyo da bunlar burada adalet dağıtıyo demek ki her şey yolunda fakat acaba bu adamın niye kaçtığı soruldu mu mı polisler bence arkasında başka bir şey de vardır herhalde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kaçan Şahsa 250 Bin TL Ceza - Son Dakika
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