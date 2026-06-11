Adıyaman\'da Kaçan Şahsa 250 Bin TL Ceza

Pınar Adı:

vay be işte bu da var ya dur ikazına uymayıp kaçmak ne biçim akıl yahu politikacılar hep başka şeylerle uğraşıyo da bunlar burada adalet dağıtıyo demek ki her şey yolunda fakat acaba bu adamın niye kaçtığı soruldu mu mı polisler bence arkasında başka bir şey de vardır herhalde