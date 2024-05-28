Adıyaman\'da kamyon ile çarpışan traktör ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da, kamyon ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm B., idaresindeki traktör ile Ramazan M., idaresindeki 02 AG 405 plakalı kamyon, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen feci kazada traktör ikiye bölünürken kamyon ise şarampole girerek durabildi. Kazada traktör sürücüsü Müslüm B., ile kamyon sürücüsü Ramazan M., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN