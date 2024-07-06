Adıyaman\'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Adıyaman'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır Karayolu Narince Köyü yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 02 BK 095 plakalı kamyon ile 05 LK 554 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Muhammed Veysel Ü., Mehmet K., ve Mehmet Mustafa Ü., yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN