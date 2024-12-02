Adıyaman\'da Kavga: 1 Yaralı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2437 Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi darp neticesi yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edilirken darp neticesi yaralanan şahıs ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN