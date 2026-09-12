Adıyaman'da kaynak kıvılcımı yangına yol açtı, evde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Adıyaman'da kaynak kıvılcımı yangına yol açtı, evde maddi hasar oluştu

Adıyaman\'da kaynak kıvılcımı yangına yol açtı, evde maddi hasar oluştu
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Adıyaman'da bir evin üst katında yapılan demir kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, alt kattaki kağıt parçalarını tutuşturarak yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da bir evde demir kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımların kağıt parçalarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29116 sokakta bulunan bir evin üst katında demir kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, alt katta bulunan kağıt parçalarının üzerine düştü. Kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek eve yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kaynak kıvılcımı yangına yol açtı, evde maddi hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kaynak kıvılcımı yangına yol açtı, evde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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