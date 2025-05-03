Adıyaman'da Kaza: 1 Yaralı

Kaza anı kameralara yansıdı: 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir otomobilin park halindeki otomobile çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerinde park halinde olan C.Ö'ye ait park halindeki 34 UN 7448 plakalı otomobile E.G.B. idaresindeki 01 APT 406 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kaza anları kameralara saniye saniye yansırken çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil seyir halinde olan N.Y., idaresindeki 16 NYR 67 plakalı otomobille çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden E.G.B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.