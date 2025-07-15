Adıyaman\'da Kaza: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanıp kanala düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bircan A., idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Marina Mesire alanı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra kanala düştü.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN